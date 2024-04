Questo diffusore Bose lo porti anche al mare: PREZZO IN CADUTA LIBERA!

Bose Diffusore SoundLink Revolve II è ideale per portarlo dove vuoi! Wireless e ultra compatto in modo da poter portare il suono Bose ovunque distanza di trasmissione Bluetooth fino a 9 metri! Ideale per le gite fuori porta, le giornate al mare, i party organizzati o improvvisati. Oggi puoi prenderlo con il 26% di sconto, a soli 149 euro!

SoundLink Revolve II di Bose è resistente all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP55). Dunque potrai portarlo anche al mare o in piscina, senza temere gli schizzi.

Con un'autonomia di 13 ore della batteria ricaricabile agli ioni di litio, avrai più tempo di riproduzione rispetto al diffusore SoundLink Revolve originale.

Facile da ricarica tramite porta USB Micro-B Microfono integrato. Altro vantaggio il fatto che consenta di rispondere alle chiamate e accedere all'assistente vocale predefinito del dispositivo direttamente dal diffusore.

Puoi altresì connetterlo a un dispositivo con integrazione Amazon Alexa, come Echo Dot, e controllare la musica con i comandi vocali.

L'opzione multi-connect consente di abbinare due dispositivi alla volta e di passare da uno all'altro per un controllo completo della musica.

Davvero comodo da portare ovunque si vada: grandezza 8,23 x 8,23 x 15,16 cm. Peso di soli 662,24 grammi!

