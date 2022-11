Le dighe sono una minaccia per gli ornitorinchi e la loro diversità genetica

L'ornitorinco è uno degli animali più insostituibili esistenti al giorno d'oggi. Hanno una serie di caratteristiche uniche, come la capacità di deporre uova nonostante siano mammiferi, di secernere veleno e addirittura la loro pelliccia è biofluorescente, come abbiamo recentemente imparato.

Sono una specie minacciata in alcune aree dell'Australia, e la loro conservazione è una preoccupazione crescente a causa della nota riduzione nella loro popolazione.

Un nuovo studio pubblicato su Communication Biology, ha esaminato il patrimonio genetico (completamente mappato non molto tempo fa) di diversi ornitorinchi, comparando quelli che vivono in corsi d'acqua non ostruiti con altri che vivono in fiumi bloccati da delle dighe.

Gli scienziati hanno scoperto che le grandi dighe nei fiumi possono costituire un ostacolo significativo nello spostamento di questi animali. Ciò si riflette in una maggiore differenziazione genetica, che incrementa con il passare del tempo.

Questo significa che lo scambio genetico tra i diversi gruppi è limitato o addirittura assente, rendendo le popolazioni isolate sempre più a rischio.

"C'è ancora molto che non conosciamo dell'ecologia dell'ornitorinco, ma dato il suo status di monotrema, è sempre più importante capire ed affrontare le minacce a questa rara specie." ha affermato il Dr. Gilad Bino, uno degli autori dello studio.

Gli studiosi suggeriscono di implementare delle strategie per ridurre gli effetti negativi di questi ostacoli artificiali, come ad esempio il ricollocamento artificiale di ornitorinchi tra i gruppi al di sopra e al di sotto delle dighe o la costruzione di strutture di passaggio per favorire la dispersione della popolazione.