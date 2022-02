Le AirPods Max 2 promettono grandi cambiamenti: spuntano i primi brevetti

Un paio di mesi fa, tra i rumor relativi alla lineup Apple dei prossimi mesi erano apparse anche le nuove AirPods Max 2, che però dovrebbero arrivare solo nel 2023 stando a quanto hanno riportato leaker come Mark Gurman e Ming-Chi Kuo. Tuttavia, ciò non significa che i rumor sulle nuove cuffie di Apple si siano fermati, anzi.

Mentre molti sono ancora convinti che le AirPods Max 2 arriveranno nel 2022 e altri credono che l'anno appena iniziato vedrà solo la pubblicazione di un "refresh" della AirPods Max in nuovi colori, è comparso in rete un nuovo brevetto registrato da Apple circa la tecnologia delle sue prossime cuffie.

Il brevetto, registrato da Apple presso lo USPTO, o United States Patent and Trademark Office, è stato riportato dal portale Patently Apple e ha titolo "Wireless Headphone Interaction", riferendosi ai sistemi di gestione delle cuffie da parte dell'utente.

Al centro del brevetto, infatti, si trova la sostituzione della Digital Crown di AirPods Max con un sistema di controllo diverso. Nello specifico, la casa di Cupertino starebbe testando una sorta di "touchpad", ovvero un pannello laterale delle cuffie sensibile al tocco dell'utente, che tramite dei gesti potrebbe alzare o abbassare il volume, modificare la traccia audio o rispondere alle chiamate in arrivo sul telefono.

Il brevetto, inoltre, si collega ad una serie di altri trademark di Apple relativi a tessuti "intelligenti", sensibili al tocco ed ai controlli touch per cuffie ed auricolari, relativi in particolare all'utilizzo di controlli gestuali sul pannello esterno del dispositivo. Collegando tra loro i brevetti registrati da Apple, pare abbastanza chiaro che la compagnia stia lavorando alla sostituzione della Digital Crown con degli input tattili, che dovrebbe essere completata già con la prossima generazione di AirPods Max.

Ovviamente, però, è anche possibile (benché in questo caso decisamente improbabile, vista la presenza di più brevetti relativi alla stessa tecnologia) che quella di Apple sia solo una proof-of-concept destinata a non realizzarsi mai, che dunque non troverà spazio nelle prossime cuffie dell'azienda.