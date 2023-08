Digital Services Act UE, è il grande giorno: entrata in vigore la rivoluzione Tech

Abbiamo già approfondito su queste pagine i cinque pilastri dell'UE digitale, ma adesso è arrivato il grande giorno. È infatti ufficialmente entrato in vigore il Digital Services Act (DSA), che rappresenta di fatto una rivoluzione per il mondo Tech.

Ricordiamo infatti che quanto attivo dalla giornata del 25 agosto 2023, come ricordato anche dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter X, ha l'obiettivo di far assumere alle Big Tech la responsabilità di quanto avviene sul Web. Essenzialmente, ci si vuole assicurare che queste aziende "siano ritenute responsabili dei rischi che i loro servizi possono comportare per la società e per i cittadini".

Quali sono le Big Tech coinvolte? I nomi sono 19 e si dividono anche in servizi appartenenti a singole aziende: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing e Google Search. In parole povere, si mira a quelle che vengono definite "very large online platform" (o "very large online search engine"), ovvero a servizi che hanno più di 45 milioni di utenti mensili in Europa. Le piattaforme che scenderanno eventualmente sotto questa soglia per un anno intero verranno rimosse dalla lista.

Queste realtà dovranno dunque seguire le novità stabilite dall'Unione Europea negli ambiti di pubblicità, trasparenza e moderazione. La questione principale è chiaramente quella che riguarda il ritenere le piattaforme legalmente responsabili per quanto viene pubblicato su di esse, ma in linea generale si sta cercando di rendere il Web un ambiente maggiormente controllato e sicuro.

Tra le varie novità, viene richiesto alle piattaforme coinvolte di mettere in atto delle pratiche atte a prevenire la pubblicazione di contenuti illegali, nonché relative all'eventuale rimozione. Sempre nell'ambito del DSA, le piattaforme sono inoltre tenute a fornire agli utenti tutti gli strumenti del caso affinché questi possano segnalare in modo semplice la presenza di eventuali contenuti illegali.

Le Big Tech dovranno anche dare diritto agli utenti di rinunciare ai sistemi che consigliano i contenuti (vedasi gli algoritmi social) e alla profilazione. Le succitate "very large online platform" dovranno inoltre condividere i dati chiave con autorità e ricercatori, nonché avviare revisioni indipendenti. Non manca anche una richiesta di maggiore trasparenza in merito al funzionamento degli algoritmi.

C'è poi la questione pubblicità mirata, in quanto viene vietata quella basata su religione, etnia, orientamento sessuale e convinzioni politiche. Il Digital Services Act vede inoltre di mezzo restrizioni relative alla pubblicità mirata orientata verso i più piccoli. Si tratta insomma di una regolamentazione ampia sul mondo Tech (ad esempio, andando oltre a quanto già esplicitato, si chiede alle piattaforme di aggiornare i dati legati al numero di utenti almeno ogni sei mesi), cosa che rappresenta di fatto una rivoluzione per il settore.

Non è un caso che le Big Tech si stiano iniziando a conformare al DSA. Ad esempio, come riportato anche da The Verge, Google ha già annunciato l'espansione relativa al "Centro per la trasparenza degli annunci", così da seguire quanto dettato dall'Unione Europea. Un altro esempio pratico sono le spiegazioni di Meta su come funziona l'algoritmo di Instagram. Da non dimenticare inoltre il fatto che TikTok ha annunciato un feed senza algoritmo per l'Unione Europea.

Le piattaforme hanno d'altronde buoni motivi per conformarsi al Digital Services Act, in quanto il rischio è quello di incappare in multe pari a fino al 6% del fatturato globale. L'UE si riserva, per il resto, la possibilità di "richiedere azioni immediate, ove necessario, per gestire situazioni molto gravi". In ogni caso, il continuo rifiuto di attenersi a quanto previsto dal DSA potrebbe comportare persino la sospensione temporea del servizio in Europa. Potrebbe interessarvi approfondire il portale ufficiale della Commissione europea per maggiori dettagli.

Insomma, l'Unione Europea non scherza di certo con le Big Tech: adesso non resta che vedere a cosa porterà in via definitiva il Digital Services Act. Nel frattempo, dall'estero portali come Ars Technica e 9to5Mac hanno già iniziato a chiedersi quanto le "very large online platform" siano effettivamente pronte ad adeguarsi in modo completo al tutto.