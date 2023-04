Digitale Terrestre, il 1 Maggio 2023 arrivano nuovi canali tv gratis in HbbTV

Maggio 2023 si apre con diverse novità sul digitale terrestre HbbTV. Il palinsesto di SuperTennis infatti si arricchirà proprio al sistema di trasmissione ibrido integrato in tutte le recenti TV, e che sfruttando internet permette di godere di contenuti aggiuntivi.

Nella fattispecie, Supertennis TV permetterà di accedere a vari canali supplementari che si andranno ad aggiungere a quello principale. Si partirà con il Sardegna Open della categoria Challenger 175.

Dal 1 al 7 Maggio 2023, collegandosi al canale presente alla posizione 64 e premendo il tasto verde lo spettatore potrà entrare direttamente sulla diretta del match

Dal 14 al 21 Maggio invece sarà inserita una schermata mosaico che permetterà di accedere agli altri tornei trasmessi da SuperTennis TV: WTA 125 Firenze Ladies Open e il Challenger 175 Piemonte Open Intesa Sanpaolo.

L’accesso a questi canali sarà possibile solo attraverso l’HbbTV. Come riportato dai colleghi di TVDigitalDivide, inoltre, il servizio non sarà disponibile per gli abbonati Sky che si collegano a Supertennis tramite il canale 212 della piattaforma, oltre che per coloro che posseggono un TV non compatibile con la tecnologia ibrida.



Qualche mese fa, anche la Rai ha completato l'offerta in HD grazie all'Hbbtv, come abbiamo avuto modo di riportare nella nostra notizia dedicata pubblicata su queste pagine.