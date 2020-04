Digitale Terrestre, dal 1 Maggio cambia la numerazione: arriva un nuovo canale

Nuovo cambio di numerazione per il digitale terrestre. Il 1 Maggio infatti debutta ALMA TV sul canale 65 del DTT. Il nuovo canale, infatti prevede l'unione di Alice e Marcopolo allo scopo di raccontare il meglio del nostro paese, in un momento difficile a causa della pandemia di Coronavirus.

Il progetto nasce dalla partnership tra Alma Media ed il Gruppo Scicione, i quali si sono messi insieme per portare i contenuti di Marcopolo ed Alice ad un pubblico più ampio di persone.

Nella descrizione si legge che il nuovo Alma TV racconterà la bellezza e forza del nostro paese, fondendo definitivamente le capacità editoriali di Alice e Marcopolo che da oltre 20 anni raccontano il grande patrimonio agroalimentare e culturale della Penisola.

Tra i primi programmi ci sarà "Pillole di Sapori", che vedrà la partecipazione di chef e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. La trasmissione sarà condotta da Vassiliki Tziveli, che guiderà gli spettatori durante la creazione di sfiziose ricette insieme agli ospiti, che racconteranno gli aneddoti della loro vita. Ci sarà anche "Bekér on Tour", che segnerà il ritorno di Fabrizio Nonis per raccontare l'arte della macelleria e spiegherà come fare dei perfetti abbinamenti a tavola.

Ovviamente, per agganciare il canale sarà necessaria una risintonizzazione dei decoder e televisori.

Ricordiamo che da qualche giorno è partito lo switch off al DVB-T2 in Toscana, con la liberazione delle frequenze.