Digitale Terrestre: dal 18 Gennaio cambia la numerazione ed arriva Cine34. Le novità

E' un periodo molto movimentato per il digitale terrestre. Dopo l'attivazione del canale per verificare la compatibilità con il DVB-T2, infatti, è tempo di risintonizzare nuovamente le proprie apparecchiature, in vista del cambio di numerazione che avverrà sabato 18 Gennaio.

Tra due giorni infatti all'LCN 34 del digitale terrestre arriverà il nuovo canale Cine34, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine negli scorsi mesi, dal 20 Gennaio 2020 trasmetterà i migliori film del cinema italiano, sia recenti che più datati. Il nuovo canale arriverà nel Mux Mediaset 2 e partirà con una full immersion dedicata a Federico Fellini, a ventisette anni dalla sua scomparsa.

Di conseguenza, Mediaset Extra, che attualmente occupa proprio la posizione 34 della guida tv, si sposterà al numero 55 su Rete A Mux 1, al posto di Mediaset Extra 2.

Consigliamo quindi effettuare già sabato 18 Gennaio la ricerca dei canali per agganciare le novità e tenere aggiornati i propri decoder e TV.

Nelle prossime settimane potrebbero essere necessarie ulteriori risintonizzazione, in quanto è ufficialmente iniziata la fase di transizione che ci porterà allo switch off al DVB-T2 secondo il calendario del MISE, che prevede la liberazione nel 2020 delle frequenze occupate in alcuni territori dalle TV locali. Vi terremo aggiornati con tutte le novità.