Digitale terrestre, dal 20 Dicembre stop alla codifica MPEG-2 per i canali TV Rai

E’ divenuta ufficiale la data del 20 Dicembre per lo spegnimento della codifica MPEG-2 su digitale terrestre, e da qualche giorno anche Mediaset ha annunciato i piani per il passaggio all’MPEG-4 Quest’oggi arrivano le comunicazioni da parte di Rai.

Dal 20 Dicembre 2022, nella fattispecie, la TV di stato spegnerà tutti i canali trasmessi con la codifica MPEG-2, il che vuol dire che dal 21 Dicembre 2022 in poi per accedere alla programmazione bisognerà disporre di un decoder o TV che supporta lo standard in questione.

Ad essere interessati saranno i canali Rai 1, Rai 2 e Rai 3, che saranno trasmessi solo in alta definizione. Ciò implica che saranno dismesse le versioni SD, disponibili alle LCN 501, 502 e 503 che erano rimaste attive per garantire la visione anche a coloro che non erano in possesso di apparecchiature MPEG-2.

Il Ministero dello Sviluppo Economico osserva che “si tratta di un percorso iniziato già lo scorso marzo, quando per alcuni canali RAI e Mediaset e per alcuni canali locali, è stata introdotta la codifica MPEG-4 in simulcast con l’MPEG-2, con la possibilità per gli utenti di ricevere le stesse programmazioni con entrambi i sistemi di codifica”.

Potete verificare la compatibilità del vostro TV con l'MPEG-4 seguendo il nostro approfondimento dedicato.