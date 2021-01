Digitale terrestre, il 2021 si apre con tante novità: necessaria la sintonizzazione

Archiviato il passaggio al DVB-S2 per il satellitare, continuano le novità dal fronte digitale terrestre per la TV italiana, in un anno che segnerà il via allo switch off al DVB-T2. Nei primi giorni dell’anno segnaliamo delle modifiche importanti alla numerazione.

Innanzitutto sul TIMB Mux 3 segnaliamo la rimozione delle tre copie di TV8, che non proponevano alcun contenuto agli utenti a parte un generico cartello che invitava alla sintonizzazione. Il gruppo di Cairo ha anche rimosso TV8 On Demand Provvisorio e TV8 News On Demand Provvisorio., mentre resta TV8 alle posizioni 8/108/508, con TV8 On Demand all’808 e 908.

Sempre sul TIMB Mux 3, è stato inserito alla posizione 570 RadioItaliaTV HD, che però non trasmette in alta definizione ma in SD, come l’omonimo canale presente alla posizione 70.

Spostandoci al Rete A Mux 1, invece, è stato eliminato Cielo Provvisorio e Sky TG24 Provvisorio. I due canali sono accessibili all’LCN 26 e 50.

Per agganciare a pieno le novità in questione, è necessario effettuare la sintonizzazione dei decoder e dei TV.

Ricordiamo che per tutti il 2021 resterà ancora disponibile il bonus TV da 50 Euro, la misura messa in campo dal Governo per favorire la sostituzione delle apparecchiature, che di recente è stato rifinanziato dall’Esecutivo.