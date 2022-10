Digitale Terrestre, dal 21 Dicembre tutti i canali TV passano all'HD MPEG-4

Mediaset ha comunicato che il 21 Dicembre 2022 saranno definitivamente interrotte le trasmissioni su digitale terrestre dei canali in MPEG-2, e tutti i propri network saranno visibili in HD MPEG-4.

Questo nuovo step, si completa il percorso iniziato già da qualche mese, che porterà ad un incremento importante della qualità trasmissiva dei canali del Biscione sul digitale terrestre. Complessivamente, quindi, saranno tredici i canali in alta definizione, ed ai già disponibili Canale 5, Italia 1, Rete 4 e 20 Twenty si aggiungeranno anche Iris, 27 TwentySeven, La 5, Cine 34, Focus, TopCrime, Italia 2, TGCom 24 e Mediaset Extra.

Per verificare se il vostro televisore o decoder è in grado di ricevere i canali in alta definizione, basta semplicemente spostarvi dopo la numerazione 100 del digitale terrestre: se riuscite a vedere qualsiasi canale presente a tale posizione in alta definizione, allora non dovrete fare nulla. Alternativamente, sarà necessario cambiare decoder con un modello di nuova generazione.

Il MISE ha dato il via all’attivazione della codifica MPEG-4 lo scorso marzo, quando alcuni canali sono passati alle posizioni principali del telecomando.



Nel frattempo, ricordiamo che il prossimo 30 Ottobre 2022 arriverà ufficialmente su digitale terrestre il nuovo canale Warner TV, che proporrà una ricca selezione di film e serie tv.