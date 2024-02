Digitale terrestre, 5 milioni di italiani non vedono i canali Rai: continuano i problemi

Mentre continuano le movimentazioni su digitale terrestre, un nuovo rapporto pubblicato dall’Unione Nazionale Comuni Enti Montani (UNCEM) pone l’accento su una problematica non di poco conto: 5 milioni di italiani ancora non riuscirebbero ad accedere al digitale terrestre della Rai.

In particolare, il presidente dell’associazione Marco Bussone ha posto ulteriormente l’accento sui problemi che attanagliano le persone che vivono in aree rurali e montane dove continuano ad essere segnalati disservizi con la ricezione del segnale. Ad essere interessati sarebbero poco più di 5 milioni di cittadini, che come spiegato da Bussone pagano regolarmente il canone e non riescono ad accedere alla Rai o “l’intero bouquet di canali”.

Qualora i dati dovessero trovare riscontri reali, si tratterebbe di una problematica che interesserebbe quasi il 10% della popolazione italiana, ma l’aspetto ancora più preoccupante secondo Bussone è che al posto di migliorare, la situazione negli ultimi tempi è peggiorata a causa dello switch off del digitale terrestre che ha portato al refarming delle frequenze. Come noto infatti, nel 2022 è andato in scena il refarming del digitale terrestre che ha portato gli editori a cedere le frequenze della banda 700 Mhz agli operatori telefonici. Questo ha portato ad una minore disponibilità di frequenze e ad un’amplificazione dei problemi: di fatto, l’unico modo per risolvere è rappresentato dalla TV satellitare.