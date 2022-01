Digitale terrestre, aggiornata la composizione dei canali: le novità della settimana

Anche in questa settimana, il digitale terrestre fa registrare una serie di novità molto interessanti che cambiano la composizione dei canali in varie regioni del nostro paese, il tutto mentre è arrivata la smart card della Rai.

Partendo dal Piemonte, nel Mux Telecity segnaliamo che è stata aggiornata la composizione dei canali, con varie modifiche anche alla numerazione che in alcune circostanze potrebbe essere diversa. Come sempre in questi casi, consigliamo di effettuare la risintonizzazione. Anche il Mux Sesta Rete fa segnare una modifica alla composizione dei canali, e per aggiornare è necessario comunque effettuare una ricerca dei canali.

In Valle D'Aosta, nel Mux Locale 1 sono stati aggiunti diversi nuovi canali: Telecampione, Telereporter, Salute & Natura e Telecolor, tutti trasmettono n MPEG-4 H.264.

In Lombardia, il Mux Locale 2 è stato riorganizzato ed ora contiene quattordici canali che vengono trasmessi in MPEG-4.264 con risoluzione 720x576. Attivato anche il Rai Mux MR 1, mentre è stato dismesso il Rai Mux 1.

A livello nazionale, nel Mux DFree segnaliamo l'aggiunta di due canali: all'LCN 1470 Prima Free ed all'LCN 228 Tesory Channel: entrambi sono trasmessi con il codec MPEG-4 H.264. Nel Mux Studio 1 sono stati eliminati La 9 Nord, La 8 e Deluxe 139, oltre che Test AVC.