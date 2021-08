Digitale terrestre, Agosto 2021 continua con le novità: necessaria la risintonizzazione

Nella settimana in cui è stato ufficializzato il rinvio dello switch off al DVB-T2, arrivano tantissime novità per il digitale terrestre in Italia. Negli ultimi sette giorni, infatti, segnaliamo un'ampia gamma di modifiche.

Partendo dalle novità che abbracciano tutta la nazione, sul Rete A Mux 2 è stata cambiata la codifica per l'emittente televisiva Fire TV, presente alla posizione 147. Il canale TV infatti è passato al nuovo codec MPEG-4 SD H.264 ed ha abbandonato l'MPEG-2.

Per quanto riguarda le novità a livello locale, invece, sul Mux Canale 10 nel Lazio è stata eliminata l'emittente La Grande Italia che in precedenza trasmetteva all'LCN 254 ed ora può essere sintonizzata sul Mux Retecapri alla medesima posizione. La Grande Italia trasmette in MPEG4-SD H.264.

Infine, in Umbria e Toscana è stata inserita sul Mux Umbria TV l'emittente La Marchigiana FM TV che si posiziona all'LCN 211.

Come sempre, consigliamo di effettuare la risintonizzazione dei decoder e dei vari apparati per tenere il passo con le novità.

Ricordiamo che il 1 Settembre 2021 non avverrà più lo switch off all'MPEG4, come inizialmente previsto. Il Ministero dello Sviluppo Economico infatti ha annunciato che il passaggio al nuovo standard di codifica avverrà il 15 Ottobre 2021, ma le emittenti a quanto pare andranno in ordine sparso.