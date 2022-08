Digitale Terrestre, Agosto 2022 si apre con tante novità: cambia la numerazione

Agosto 2022 si apre con un’ampia gamma di novità dal fronte del digitale terrestre, che accoglie tantissime modifiche proprio mentre gli italiani si stanno dirigendo verso le località di vacanza.

Le modifiche sono sia a livello locale che nazionale, ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Partendo dal Mux Locale 4 in Sicilia, segnaliamo un cambio di numerazione: è stata infatti invertita la posizione dell’emittente Sicilia 24 con Vintage Radio TV, entrambe trasmesse in MPEG-4 H.264 HD alla risoluzione 1280x720 pixel. Nello specifico, Vintage Radio TV ora viene trasmessa sull’emittente 119, mentre Silicia 24 passa all’LCN 179.

A livello nazionale, nel Mux Cairo due sono state inserite quattro emittenti del gruppo Canale Italia: si tratta di Italia 142 alla posizione 142 e che sostanzialmente è una copia di Arte Italia 124 già disponibile agli LCN124 e 156. A questo si aggiunge Italia 155 all’omonima posizione, che trasmette Italia 134, e Italia 159 all’LCN 159 che trasmette Italia 127.

Come sempre in questi casi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV per avere sempre a disposizione le ultime novità. Anche i prossimi mesi infatti saranno cruciali da questo fronte e sono attese tantissime novità in vista dell’attivazione dello standard DVB-T2, prevista il 1 Gennaio 2023.