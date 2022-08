Digitale terrestre, agosto 2022 si chiude con tante novità: cambia la numerazione

Agosto 2022 si chiude con un’ampia gamma di novità dal fronte digitale terrestre. Anche in quest’ultima settimana del mese estivo infatti si segnalano movimenti sui principali Mux, dove cambia anche la numerazione.

Partendo dalle novità a livello locali, nel Mux Locale 2 nel Lazio è stata inserita la rete TRC all’LCN 99, mentre alla posizione 111 troviamo Tele In Informazione, in definizione standard MPEG-4 H.264. Sempre nel Lazio, segnaliamo un cambio di numerazione per Telepace HD, che è presente nel Mux CTV: il canale televisivo ha scambiato la propria numerazione con Canale 21 Extra ed ora è presente all’LCN 75.

In Abruzzo e Molise, invece, nel Mux Locale 1 è cambiato il logo di Super J che è presente all’LCN 16. Il canale viene trasmesso con il codec video MPEG-4 H.264.

Infine, in Sardegna segnaliamo che nel Mux Locale 1 è passato all’alta definizione il canale TeleSardegna, presente all’LCN 13 e che trasmette ora in 960x1080 pixel rispetto ai precedente 720x576 pixel.

Come sempre, consigliamo di attivare la numerazione automatica, in modo tale da avere sempre a disposizione le ultime novità. Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato un articolo che spiega come fare per mettere in ordine i canali tv del digitale terrestre.