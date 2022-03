Digitale terrestre, altra settimana di cambiamenti: le novità per i canali TV

Altra settimana di grandi manovre sul digitale terrestre. A pochi giorni dallo switch of all’MPEG-4, infatti, segnaliamo tantissime novità registraste sui vari mux sia sul territorio nazionale che locale. Come sempre nel weekend, facciamo il punto.

Come abbiamo spiegato su queste pagine, è cambiata la numerazione di Mediaset Extra, di cui abbiamo a lungo parlato esponendo come agganciarlo.

Tra le altre novità, in Lombardia segnaliamo che nel Mux Locale 2 sono stati inseriti i canali Telelombardia HD all’LCN 10 ed Antenna 3 HD all’LCN 11: entrambi i canali trasmettono in MPEG-4 H.264.

Sempre in Lombardia, nel Mux Locale 1 è passato all’HD SeiLaTv Bergamo, presente all’LCN 94.

Nel Mux Locale 3 è stata completata l’operazione di censimento dei canali TV, per le 18 emittenti che trasmettono tutte in HD ad eccezione di uno.

Lo stesso è avvenuto anche nel Mux Locale 1 e Mux Locale 2 in Emilia Romagna. Le operazioni si sono concluse ad inizio settimana.

Come sempre, consigliamo di effettuare una sintonizzazione di decoder e TV per poter agganciarle in automatico ed avere sempre il TV pronto per la visione.

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo anche discusso di come risolvere i problemi più comuni con il digitale terrestre, elencando le possibili soluzioni ed i motivi.