Digitale terrestre, altra settimana di grandi manovre: cambiano alcuni canali tv

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor secondo cui il Governo potrebbe rifinanziare il bonus TV per lo switch off al DVB-T2, facciamo il punto sui movimenti registrati nel corso della settimana che si sta per concludere sulla piattaforma digitale terrestre.

Partendo dalle novità a livello nazionale, i colleghi di L’Italia In Digitale riportano che nel mux Persidera 3 l’emittente GM24 TV, presente alla posizione 63, ha sospeso le trasmissioni. Non sono mancate le movimentazioni anche in altri Mux: ad esempio nel Rai Mux A è stato inserito un duplicato di Rai Movie HD, alla posizione 524: il canale trasmette alla risoluzione 1280x720 pixel.

Passando alle novità a livello locale, invece, nel Mux Locale 4 Sicilia l’emittente Vintage Radio TV ha abbandonato la numerazione 119 ed ora si può sintonizzare sull’LCN 76. Il canale Sicilia 24, invece, è stato posizionato al’LCN 84, mentre in precedenza si poteva sintonizzare sull’LCN 179.

Novità anche in Piemonte, e per la precisione nel Mux Locale 1 dove Motori TV ha sostituito il canale Quartarete Blu all’LCN 89. Sempre nella regione del Nord Italia, nel Mux locale 2 è stata inserita Quarta Rete Blu al posto di Motori TV, mentre è stata eliminata l’emittente Studio 1 Piemonte.

In Toscana, nel Mux Locale 1, invece è stato effettuato il censimento della composizione dei canali.

Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali.