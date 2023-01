Digitale terrestre, altra settimana di novità: arrivano alcuni nuovi canali TV

Mentre si parla di un possibile nuovo rinvio dello switch off al DVB-T2, continuano i grandi movimenti sulla piattaforma digitale terrestre ed anche nella settimana che si sta per concludere sono segnalate diverse novità alla numerazione e composizione dei canali.

Partendo dalle novità a livello nazionale, segnaliamo che nel Persidera Mux 1 è stata eliminata l’emittente romana Radio Radio TV, che trasmetteva alla posizione 253. Per agganciarla si può sintonizzare il Mux Locale 2 (Lazio) dove il canale tv è disponibile alla LCN 96.

Sempre a livello nazionale, segnaliamo che nel Mux DFree è stato rinominato il duplicato di Primafree, presente alla numerazione 231 e che altro non è che una copia di Primafree, disponibile all’LCN 170 in MPEG-4 alla risoluzione H.264 SD.

Nel Mux Cairo 2, invece, debuttano due nuove emittenti: si tratta di Welcome In, agganciabile alla numerazione 226, e Business24 che può essere raggiunta all’LCN 410. Proprio Welcome In era stata eliminata negli scorsi giorni dal Persidera Mux 3, dove era trasmessa con la risoluzione 1024x576 pixel.

Per quanto riguarda le novità a livello locale, invece, nel Mux Locale 4 in Sicilia è stato attivato il canale Oden24, all’LCN 112 in MPEG-4 H.264, ma anche Canale 8 Sociale all’LCN 186 in MPEG-4 H.264, Tele Anna all’LCN 190 e La Grande Italia TV all’LCN 254.

Nel Lazio, invece, nel Mux locale 1 è stata attivata la nuova emittente Le Cronache che arriva alla posizione 177 al posto di RTR.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di attivare la sintonizazione automatica dei canali TV per poter avere accesso a tutte le novità in tempo reale.