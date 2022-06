Digitale Terrestre, altra settimana di novità: arrivano nuovi canali tv, la lista

Dopo avervi spiegato qual è la nuova numerazione dei canali tv su digitale terrestre, a seguito delle modifiche di questo giugno 2022 che si prospetta essere davvero infuocato, facciamo il punto sulle novità della settimana sulla piattaforma satellitare.

Partendo come sempre dalle novità a livello nazionale, segnaliamo che nel TIMB Mux 2 ben nove canali sono diventati provvisori: si tratta di Italia Channel (alla posizione 123), Mediatex (166), Pianeta TV (251), Gold TV Italia (128), La4 Italia (129), Channel 24 (130), Radio Kiss Kiss TV (158) e Radio Vaticana Italia (733)

Nel TIMB Mux 1, sempre a livello nazionale, hanno debuttato alcuni nuovi canali: i gestori hanno inserito Gold TV Italia (all’LCN 128), La 4 Italia (129) e Channel 24 (130). Si tratta di tutti i canali trasmessi con la modalità video MPEG-4 in H.264, a definizione standard.

Nel Rete A Mux 1, invece, segnaliamo l’aggiunta delle emittenti Italia Channel (all’LCN 123), Mediatext (166) e PianetaTV (251). Anche in questo caso, siamo di fronte a canali che trasmettono in SD MPEG-4 H.264.

Come sempre in questi casi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV per avere sempre a disposizione le ultime novità e trovarsi sempre di fronte a TV aggiornate ed in linea con quelle che sono le modifiche.