Digitale terrestre, altra settimana di novità tra nuovi canali ed HD

Mentre è arrivata l’ufficialità che il 30 Ottobre debutterà il nuovo canale Warner TV su digitale terrestre, la settimana che si sta per concludere è stata piuttosto movimentata sulla piattaforma televisiva nazionale. Sono tante infatti le modifiche segnalate negli ultimi sette giorni, sia a livello locale che non.

Partendo dalle modifiche a livello locale, segnaliamo alcuni movimenti nel Lazio dove il Mux Locale 4 fa registrare diverse novità. Innanzitutto, l’emittente televisiva Romit TV, che viene agganciata alla lCN 180 è passata all’alta definizione ed ora propone le immagini alla risoluzione 1080x960 pixel. Come indicato dai colleghi di Litaliaindigitale, però, non si tratta dell’unida modifica in quanto il canale Canale 81 Lazio (presente all’LCN 81) sta trasmettendo in alcune fasce orarie la programmazione di Super Six / KA-Boom.

Passando alle modifiche nazionali, invece, nel Mux Locale 1 sono passate in alta definizione le emittenti Gold TV (all’LCN 11) e Lazio TV, che ora trasmettono in HD alla risoluzione 1920x1080 pixel.

Come avvenuto anche in altre circostanze, il nostro consiglio è sempre di attivare la sintonizzazione automatica dei canali per avere a disposizione sempre le ultime novità.

Nella settimana che si sta per concludere, inoltre, è anche arrivata la conferma della data di spegnimento dei canali MPEG-2, che secondo quanto spiegato da Confindustria Radio Televisioni dovrebbe avvenire il 20 Dicembre 2022.