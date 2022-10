Digitale terrestre, altra settimana di novità: sempre più canali passano all'HD

Nella settimana in cui sono arrivate le prime conferme sulla data di spegnimento dell’MPEG-2 su digitale terrestre, si chiudono sette giorni molto importanti dal fronte dei canali disponibili sulla piattaforma televisiva. Le novità sono come sempre tante.

Nel Mux Locale 1 nel Lazio segnaliamo che Gold TV, presente all’LCN 11 e Lazio TV, sono passate all’alta definizione e trasmettono in risoluzione 1920x1080 pixel. Al nome è anche stato aggiunto il suffisso HD, ed è anche stato aggiornato il logo.

Nel Mux Locale 4 in Sicilia, invece, è cambiato nuovamente il formato video di Tele Anna che viene trasmesso all’LCN 190 in H.264 SD. Il network ora è disponibile in 16:9.

A livello nazionale, invece, segnaliamo che nel Mux Cairo Due sono stati eliminati i canali Premio Sport e Premio Action, trasmesso in HbbTV rispettivamente alle posizioni 411 e 413,mentre resta disponibile Premio Time alla posizione 441. Nel Persidera Mux 1 è stata eliminata l’emittente Nove in MPEG-2, trasmessa in precedenza sulla doppia LCN 109 e 509.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV per poter accedere rapidamente a tutte le novità senza la necessità di effettuare la ricerca canali ogni qualvolta che si accende il TV.