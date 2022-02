Digitale terrestre, altra settimana di novità: nuovi canali tv e cambi di numerazione

Ancora novità per il digitale terrestre, in un’altra settimana cruciale per il passaggio al DVB-T2 e quando manca sempre meno all’attivazione dell’MPEG-4 sul territorio nazionale. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le modifiche più significative.

A livello nazionale, segnaliamo che nel Mux Retecapri è stata inserita l’emittente Giornale Radio, che viene veicolata all’LCN 261, mentre è stata eliminata Welcome TV che in precedenza era presente al numero 226.

Sempre a livello nazionale, nel TIMB Mux 3 è stata inserita l’emittente TV2000 alla posizione 528,, che trasmette in alta definizione in MPEG-4 H.264.

Passando alle modifiche che riguardano solo territori locali, in Lombardia nel Mux Locale 2 è stata inserita l’emittente Lombardia TV e Start TV, ma molte delle emittenti che in precedenza erano presenti al suo interno ora sono passate all’alta definizione. Sempre in Lombardia, è stata aggiornata la composizione del Mux Locale 1 che include diverse novità.

In Piemonte, invece, sono terminate le trasmissioni di Quintarete (all’LCN 88) e Radio Gold TV (all’LCN 654) che ora mostrano un generico schermo nero.

Nel corso dell’ultima settimana abbiamo affrontato il tema relativo alla mancata sintonizzazione dei TG regionali su Rai. Nel nostro approfondimento vi abbiamo spiegato come fare per ovviare a quello che potrebbe essere un grave problema per molti. Ricordiamo che a partire dal prossimo 8 Marzo 2022 cambierà la numerazione del digitale terrestre a causa delle modifiche alla sintonizzazione.