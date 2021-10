Digitale terrestre, altra settimana di novità tra DVB-T2 e l'arrivo di nuovi canali

Settimana molto movimentata per il digitale terrestre, il tutto a pochi giorni dal via allo switch off alla codifica MPEG-4 sul territorio nazionale. Nella fattispecie, sono cambiate alcune frequenze in Sardegna ed arrivati nuovi canali TV su alcuni mux.

Ad essere maggiormente impattata è la Sardegna che sarà la prima regione in cui partirà il refarming. Nel Mux Sardegna 1 sono stati eliminati eJA TV Matex e Radio Super Sound, mentre nel Mux Videolina sono terminate le trasmissioni per Videolina HD.

A livello nazionale, invece, segnaliamo che in alcune aree è stato spento il Mux Mediaset 4, ed è stato sostituito dal Mediaset Mux 3 che trasmette sull’UHF 38. Ad essere interessati sono solo alcuni centri, con pochi abitanti, e nel caso in cui non riusciate ad agganciare i canali consigliamo di effettuare la risintoniziazione.

Sul TIMB Mux 2 è invece stato aggiunto il duplicato di RDS Social TV, che trasmette alla posizione 703, oltre che ovviamente sull’LCN 265.

Sempre legato all’universo del digitale terrestre, nella giornata di ieri abbiamo pubblicato un approfondimento riguardante il calendario del refarming in vista dello switch off al DVB-T2, ovvero quel processo di rassegnazione della banda 700 che sarà utilizzata dagli operatori telefonici per lo sviluppo del 5G.