Digitale terrestre, altra settimana di novità: eliminati ed aggiunti diversi canali

Altro weekend, ed altro fine settimana di grosse novità dal fronte digitale terreste. In questo sabato 10 Luglio 2021, facciamo il punto sulle modifiche che sono state apportare ai vari mux nel corso degli ultimi sette giorni.

Partendo dalla Sicilia, segnaliamo che nei mux Mediterraneo 2, Tele 8 e Tele Video Adrano sono state spente le frequenze UHF 50-53 nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Sempre a livello locale, invece, ci spostiamo nelle Marche dove nel Mux Vera TV sono stati eliminati ben sei canali: La9, La8, Emme TV, Arte e Moda, FM Tv ed Emme TV+. Sono restati attivi invece Vera TV, alla posizione 79, e Tele A all'LCN 80.

Per quanto riguarda invece l'intero territorio italiano, sul Mux Retecapri è stata eliminata Italia TV3 che è stata reinserita nel Mux Canale Italia dove però segnaliamo la cancellazione di Italia 148, Italia 150 ed Italia 155.

Come sempre, per agganciare a pieno queste novità è necessario effettuare la risintonizzazione completa degli apparati. Nel corso della settimana è stato anche aggiunto il canale test di DAZN su digitale terrestre, che si è collocato nel Mux di Cairo al posto di La7D On Demand alla posizione 829 e servirà come opzione di backup.