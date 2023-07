Digitale terrestre, altra settimana di novità: le modifiche ai canali tv

Dopo le tante novità su digitale terrestre di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, siamo qui per fare il punto sui movimenti registrati nel corso degli ultimi sette giorni. Le modifiche sono tante ed anche piuttosto importanti, ma vediamo di cosa si tratta.

Partendo da quelle a livello nazionale, nel Mux Cairo Due è stato modificato il canale Premio Game presente all’LCN 416, che ora è noto come ”Canale Europa” e trasmette in MPEG-4 H.264 a definizione standard nel formato 4:3. Si tratta di un canale disponibile solo sui tv connessi ad internet e compatibili con l’Hbbtv, altrimenti si vedrà solo un cartello generico.

Novità anche nel Lazio, nel Mux Locale 3 dove sono state inserite varie emittenti: nella fattispecie Telepontina all’LCN 89, Italia Sera TV all’LCN 94 ed EuropaTV all’LCN 114. Tutte e tre trasmettono in MPEG-4 H.264 e definizione standard.

Ricordiamo che negli ultimi giorni si è sparsa la notizia dei test di Rai Sport HD in onda in HEVC su digitale terrestre, che potrebbe lasciare presagire altre novità: si parla di Rai 4K anche sulla piattaforma dtt.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica del digitale terrestre per restare sempre aggiornati ed evitare di incappare in spiacevoli sorprese.