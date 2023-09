Il digitale terrestre può andare in tilt per il clima? La questione Rai

Dopo avervi spiegato che cos'è il DVB-I, novità in arrivo anche in Italia, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine al mondo del digitale terrestre. Potreste infatti non saperlo, ma nel nostro Paese si sta discutendo di problemi ai canali Rai legati al clima.

In che senso? Secondo quanto riportato anche da Quotidiano di Puglia, BrindisiReport e BrindisiSera, nella provincia di Brindisi un buon numero di persone non riesce ad accedere all'offerta contenutistica dell'azienda di viale Mazzini. A quanto pare, infatti, un disservizio affligge da mesi quel territorio, comportando grattacapi relativi al digitale terrestre. Ora sono arrivati dettagli in merito alla possibile causa.

Fausta Bergamotto, sottosegretaria del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), ha infatti spiegato che il problema sarebbe da attribuire all'eccezionalità del clima estivo, che andrebbe a interferire col segnale radioelettrico (anche per via di "fenomeni di anomala propagazione del segnale", a quanto pare soprattutto in serata). Per questo motivo, Mauro D'Attis di Forza Italia ha proposto di fornire una smart card gratuita per consentire agli utenti della provincia di Brindisi di prendere visione dei canali Rai tramite satellitare.

Gli "oscuramenti" dei canali chiaramente non riguarderebbero solamente la proposta Rai e tra l'altro si sarebbero ripresentati più volte nel corso degli anni. Si sta insomma cercando di risolvere la situazione, che secondo le fonti potrebbe tornare alla normalità a partire da inizio 2024, ma la questione non sta di certo passando inosservata.