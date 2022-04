Digitale Terrestre, Aprile 2022 si apre con tante novità tra nuovi canali, HBBTV ed HD

Aprile 2022 si apre con tante novità per il digitale terrestre. Dopo aver riportato la notizia relativa all’addio dei canali Sky su digitale terrestre, facciamo il punto sulle novità di contorno che sono state registrate nei primi giorni del nuovo mese a livello nazionale e locale.

A livello nazionale, nel TIMB Mux 1 arriva la nuova emittente Go-TV, che si posiziona all’LCN 63, mentre sono stati eliminati i canali provvisori di Radio Capital, Radio Deejay e Radio M20. Go-TV trasmette in MPEG-4 H.264. Nel TIMB Mux 2, invece, alla posizione 220 è arrivato il nuovo canale AP Channel, che trasmette in SD con codec video MPEG-4 H.264.

Tante novità invece sul Mux Retecapri, dove hanno fatto il loro ingresso ben sette canali in HBBTV (qui parliamo dello standard HbbTV): si tratta di Premio Action (413), Premio Game (416), Premio Energy (438), Premio Speed (439), Premio Time (441), Premio Voice (443) e Premio Media (453)

A livello locale, invece, in Sicilia segnaliamo che nel Mux Retecapri l’emittente Prima TV è ora disponibile in alta definizione e trasmette in MPEG-5 H.264 con la risoluzione 1280x720 pixel.

Sempre in Sicilia, nel Mux 7Gold Sicilia 99 e Mux Retecapri C è stata aggiunta l’emittente Telespazio Messina all’LCN 611, che trasmette in alta definizione con formato video 16:9 in MPEG-4 H.264.