Digitale Terrestre, Aprile 2022 si chiude con tante novità: eliminati alcuni canali TV

Mentre ci avviciniamo all’ultimo step di Maggio per il DVB-T2, la settimana che si sta per concludere ha portato con se un'ampia gamma di novità per i molti canali attivi su digitale terrestre.

Nel Mediaset Mux 2, attivo a livello nazionale, sono state sospese le trasmissioni del canale Food Network (Provvisorio), attivo in precedenza senza alcuna numerazione autentica. Il canale è stato spostato dallo scorso Marzo alla numerazione 33 nel TIMB Mux 1, in alta definizione. Sempre restando in ambito Mediaset, nel Mediaset Mux 1 sono stati eliminati i tre canali di Sky che come noto dallo scorso 1 Aprile ha interrotto le trasmissioni su digitale terrestre: si tratta di Fox, che occupava la numerazione 457, Sky Sport Uno (482) e Sy Sport Calcio (483).

Passando alle novità a livello regionale, nel Mux Video Calabria che ovviamente è attivo in Calabria sono stati inseriti RTI e Tele A1, rispettivamente alle numerazioni 12 e 72, mentre è stato eliminato TGCal24.

Nel Trentino Alto Adige, invece, è stata aggiornata la composizione del Ras mux 1, che è attivo sulla frequenze UHF 21 e trasmette sei emittenti televisive, tutte in alta definizione con risoluzione di 1280x720 pixel in MPEG-4.

Come sempre, vi invitiamo ad aggiornare i vostri decoder e TV per agganciare a pieno le novità. Su queste pagine nel corso degli ultimi giorni abbiamo anche riportato come eliminare le interferenze dei canali TV.