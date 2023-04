Digitale terrestre, Aprile 2023 si apre con tante novità: cambia la numerazione

Aprile 2023 si apre con tante novità dal fronte del digitale terrestre. In questo nuovo mese infatti segnaliamo l’arrivo di diverse modifiche sulla piattaforma televisiva, dove cambia anche la numerazione.

Partendo dalle novità a livello locale, in Piemonte nel Mux Locale 2 è cambiata la numerazione di Radio Bruno TV, che occupava in precedenza l’LCN 190 ed ora è stato spostato al 73. Cambiata la denominazione di Canale Italia 84, che può essere raggiunto all’LCN 82 ed ora ènoto come Giocabet.TV. In Piemonte nello stesso mux Canale Italia è disponibile sull’LCN 18 mentre Canale Italia Piemonte alla posizione 71.

Passando alla Lombardia, nel Mux Locale 3 sono state aggiunte Teleeboario e Canale 117, oltre che Nuova Retebrescia. Cremona 1 HD (all’LCN 19 e 219) invece ora è raggiungibile alla risoluzione 1440x1080 pixel dai precedenti 1080x960 pixel. Nel mux Locale 4 invece debuttano Cremona 1 HD sull’LCN 19 e 21, Rete 7 in HD all’LCN 86, Cafe TV 24 all’LCN 112 in HD con risoluzione 1080x960 pixel e Galaxy TV 179 all’LCN 179.

In Sardegna, invece, nel Mux Locale 1 passano all’alta definizione Videolina (alla posizione 19) e TCS TeleCostaSmeralda (LCN 11), entrambi raggiungibili alla risoluzione 1280x720 pixel. Passa all’alta definizione anche Super TV, all’LCN 72.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali per poter agganciare tutte le novità.