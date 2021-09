Digitale terrestre, arriva un nuovo canale TV dedicato al calcio con partite in diretta

Con il via alla nuova stagione calcistica, che mai come quest'anno è caratterizzata da una serie di novità sia a livello di visione (con DAZN che si è assicurata i diritti per la trasmissione di tutta la Serie A) che di mercato (Inter e Juventus hanno salutato rispettivamente Lukaku e CR7), arriva sul digitale terrestre un nuovo canale dedicato.

Si chiama SoloCalcio ed è attivo dallo scorso martedì 31 Agosto 2021. Si tratta di un canale del gruppo Sportitalia, visibile gratuitamente alla posizione 61 del digitale terrestre: il gestore ha già fatto sapere che saranno trasmesse oltre mille partite all'anno in chiaro.

Questo nuovo canale si affiancherà a SportItalia, che resterà disponibile all'LCN 60 ed in HD al 560, e proporrà le dirette dei campionati che rientrano nell'offerta dell'emittente diretta da Michele Criscitiello: verranno quindi proposte in esclusiva le partite del campionato Primavera 1, con rispettiva Coppa Italia e Supercoppa Italiana, a cui si aggiungono 200 match del campionato argentino e del Brasileirao, la Coppa di Francia, ed i primi passaggi in chiaro delle gare di Barcellona e Manchester City in Liga, Premier League e Champions League oltre che le dirette delle partite del campionato ucraino che quest'anno parla italiano con lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi.

SoloCalcio può anche essere visualizzato in streaming attraverso il link dedicato.