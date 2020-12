Digitale Terrestre: arriva un nuovo canale TV, necessaria la risintonizzazione

Nuova sintonizzazione richiesta per gli utenti del digitale terrestre. Nella giornata di oggi infatti segnaliamo l'arrivo di un nuovo canale, in un Mux, che richiede una nuova ricerca su TV e decoder.

Stiamo parlando del Canale Italia Mux 1, in cui è stato aggiunta alla posizione 170 il canale Italia TV 1, identificato come Galaxy TV 2. Anche nel Canale Italia Mux 2, alla medesima posizione, è stato implementato il medesimo canale Italia TV 1.

Un'altra novità riguarda il canale France 24, presente alla posizione 241, non sarà più trasmesso in MPEG-2 SD ma in MPEG-4 (H.264 SD). Di conseguenza, potrà essere visto solo tramite i decoder e televisori compatibili con l'alta definizione.

Nelle passate ore abbiamo riportato l'imminente passaggio all'HD di Cielo, nell'ambito dello switch off al DVB-S2 che continuerà anche nel corso del prossimi giorni, per concludersi entro fine anno. Per tutte le informazioni sullo switch off al DVB-S2, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata, con tutti i dettagli su come verificare la compatibilità dei propri TV e con il calendario completo.

Il mese di dicembre, comunque, si è aperto con tante novità per il digitale terrestre, che anche nelle prossime settimane richiederà varie risintonizzazioni per agganciare a pieno tutte le novità e restare sempre aggiornati.