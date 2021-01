Digitale Terrestre, arriva un nuovo canale TV di Sky sul mux Mediaset

Dopo le tante novità per il digitale terrestre di cui abbiamo avuto modo di parlare ieri su queste pagine, arriva un'altra modifica per il digitale terrestre, e nello specifico sul mux Mediaset.

Dalla giornata di oggi, infatti, sul Mux 5 di Mediaset non è più accessibile il canale Cinema Christmas, che era stato inserito lo scorso 24 Dicembre ed ha proposto una programmazione interamente dedicata al Natale. Con la fine delle festività, però, l'emittente a pagamento ha deciso di rimuoverlo ed ora al suo posto è presente Sky Sport Uno HD.

Il canale, presente alla posizione 472, viene trasmesso alla risoluzione di 1280x720 pixel, e può essere visualizzato solo da coloro che dispongono di un abbonamento a Sky via digitale terrestre. Su Sky Sport Uno HD viene proposto il meglio dello sport italiano ed internazionale, tra cui anche l'NBA, oltre che il grande calcio.

Non si segnalano invece modifiche da altri fronti. Ovviamente, per agganciare a pieno questa novità è necessario effettuare la risintonizzazione. Preannunciato che nelle prossime settimane potrebbero esserci altre novità di questo tipo, in quanto nel 2021 inizierà il processo di switch off al DVB-T2 in varie aree del paese. La transizione si concluderà nel 2022, però. Vi terremo aggiornati con tute le novità.