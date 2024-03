Digitale terrestre, arrivano nuovi canali tv anche in HD: novità anche fronte Hbbtv

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato dei problemi col digitale terrestre segnalati a Riminida alcuni utenti. Quest’oggi facciamo il punto su quelle che sono le principali novità registrate nel corso della settimana sulla piattaforma televisiva.

Partendo da Puglia e Basilicata, nel Mux Locale 1 segnaliamo che l’emittente Teleregione Color, presente alla posizione 77 del telecomando, è passata all’alta definizione ed ora trasmette alla risoluzione video 1080x960 pixel.

Sempre restando in ambito locale, ci spostiamo in Piemonte nel Mux Locale 3, dove è accaduto il contrario: si tratta di 6SR Motori, che è presente al tasto 86 del telecomando e che non trasmette più in HD ma in 720x576 pixel. Stessa sorte anche per 6SR Stile e 6SR Musica, rispettivamente agli LCN 79 e 94.

Passando alle novità fronte nazionale, nel Mux DFree sono stati aggiunti due canali in formato Hbbtv.

Il consiglio, come sempre in casi come questi, è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali su digitale terrestre per avere sempre a disposizione le ultime novità dal fronte televisivo anche in vista dei possibili passaggi supplementari delle prossime settimane, di cui vi terremo ovviamente aggiornati su queste pagine. La scorsa settimana su queste pagine abbiamo fatto il punto sulla nuova numerazione dei canali TV.