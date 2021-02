Digitale terrestre: arrivano due nuovi canali TV in alcune regioni, le novità

Come ogni weekend, arrivano tante novità per il digitale terrestre. Sulla scia di quanto avvenuto nelle passate settimane, anche questo giro segnaliamo alcune modifiche in una serie di regioni, dove sono stati aggiunti due nuovi canali per la contentezza degli utenti.

Le regioni a cui facciamo riferimento sono Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre il mux è il Mux Studio 1, che nelle ultime ore ha riportato alcune modifiche di rilievo.

Nello stesso pacchetto di canali è stato aggiunto un nuovo duplicato di Galaxy TV, che ora è presente agli LCN 183 e 170, in quest'ultimo caso con il nome Galaxy TV 2.

Lo stesso riguarda anche il canale Studio Live, che ora può essere sintonizzato non solo all'LCN 178 ma anche al 179, con il nome Italia TV. In entrambi i casi la trasmissione avviene in H.264. Non si registrano invece altre grosse novità nello stesso Mux.

Per agganciare a pieno queste new entry, però, è necessario effettuare la sintonizzazione del decoder o del TV. In fase di configurazione della lista canali potrebbero verificarsi dei conflitti, ma tramite l'interfaccia grafica è possibile scegliere a quale numerazione inserire i canali.

Queste novità si aggiungono alle modifiche del digitale terrestre della scorsa settimana.