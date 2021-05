Digitale terrestre: arrivano i nuovi canali TV, ecco la nuova numerazione

Come sempre nel weekend, siamo qui a raccontarvi le novità introdotte negli ultimi giorni da parte delle emittenti sul digitale terrestre. Nelle ultime ore infatti abbiamo assistito ad alcune modifiche importanti, che segnano l'arrivo di alcuni nuovi canali TV e l'addio di altri.

Partendo dalla Lombardia, nel Mux Rete 55 segnaliamo l'eliminazione dell'emittente La Grande Italia, che non viene più trasmessa alle numerazioni 197, 254 ed 858. Al suo posto, troviamo Sestarete che viene trasmessa in MPEG-4 SDH.264. Per coloro che sono interessati, la Grande Italia può essere agganciata attraverso il Mux Retecapri.

Scendendo in Calabria, invece, segnaliamo che nel Mux Video Calabria debutta un nuovo canale: Telejonio, che viene veicolato all'LCN 73.

Novità anche in Emilia Romagna, dove il Mux Sol Regina Po è stato aggiornato ed ora include un nuovo canale TV: Italy TV che è presente all'LCN 696 e trasmette la programmazione di RO Channel Diaspora.

Queste novità seguono quelle della scorsa settimana quando abbiamo segnalato la rimozione di diversi canali TV che hanno costretto gli utenti ad aggiornare i loro apparecchi per agganciarle a pieno. Ricordiamo che a breve tutti i canali TV passeranno al DVB-T2, e per questo motivo vi invitiamo ad effettuare le verifiche del caso per verificare l'eventuale disponibilità di decoder e TV.