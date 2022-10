Digitale terrestre, in arrivo entro fine ottobre un nuovo canale tv di film e serie tv?

Mentre si parla del possibile spegnimento dei canali MPEG2 su digitale terrestre, al punto che come data x viene ipotizzata quella del 20 Dicembre, Il Sole 24 Ore riporta la notizia che vuole il gruppo Warner Bros Discovery pronto a lanciare un nuovo canale tv in chiaro già a fine mese.

Secondo quanto riferito, il colosso dell’intrattenimento nato dall’unione dei due grandi gruppi d’entertainment USA avrebbe acquisito dal Sciscione i diritti d’affitto per cinque anni, con opzione d’acquisto, della numerazione 37 del digitale terrestre.

Proprio all’LCN 37 entro fine mese potrebbe debuttare un nuovo canale televisivo che dovrebbe proporre agli spettatori, in chiaro e senza la necessità di pagare alcun canone, una programmazione composta da film, serie tv e show che fanno parte del catalogo Warner Bros Discovery. Si parla anche di qualche esclusiva, ed il colleghi di TVDigitalDivide spiegano che il canale in questione andrà a fare concorrenza diretta ad altri canali analoghi presenti sulla piattaforma digitale terrestre come Cine34, Iris, Twenty 20, 27 Twentyseven, ma anche Rai Movie, Rai Premium e Cielo di Sky.

Per Warner Discovery si tratterebbe del terzo canale in chiaro, dopo Nove, Real Time, DMax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, K2 e Frisbee.

Conferme ufficiali, almeno al momento, ancora non ne sono arrivate.