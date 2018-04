Digitale Terrestre: attivo il canale Motor Trend al posto di Focus

Tempo di cambiamenti per il settore televisivo. Dopo quelle riguardanti Premium Cinema, ora tocca al digitale terrestre. Da ieri, 29 Aprile, infatti alla posizione 56 è disponibile il nuovo canale Motor Trend, che prende il posto di Focus nel pacchetto di Discovery.

Come suggerisce il nome, si tratterà di un canale interamente incentrato sul mondo motoristico, che sarà raccontato 24 ore su 24, sette giorni su sette, e sarà disponibile gratuitamente per tutti.

La programmazione include programmi come Mega Race, ma anche produzioni originali come Fast n'Loud, Meccanici allo sbando e Real Fast Real Furious.

A maggio, invece, sarà la volta di Techno, che svelerà tutti i segreti ingegneristici delle macchine, Garage Stories incentrato sul meglio delle custom garage ed On The Road in cui verrà raccontata l'avventura di coloro che sfidano l'asfalto ogni giorno.

Il palinsesto, oltre che al canale 56 del Digitale Terrestre e Vodafone TV, sarà disponibile anche alla posizione 418 di Sky.