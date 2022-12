Digitale Terrestre, si avvicina il DVB-T2: arrivano i nuovi canali TV, le novità

Mentre si avvicina lo stop alle trasmissioni con codifica MPEG-4, nell’ambito del piano che avvicinerà il nostro paese al DVB-T2, nella settimana che si sta per concludere segnaliamo tante novità sul fronte del digitale terrestre.

Partendo dalla Lombardia, nel Mux Locale 4 sono stati aggiunti due nuovi canali: si tratta di Rete 7 HD e Telemantova, rispettivamente alla posizione 86 e 277 del telecomando. Il primo trasmette in alta definizione alla risoluzione 960x1080 pixel, mentre il secondo in MPEG-4 H.264.

Novità anche in Piemonte, dove nel Mux Locale 2 è stata aggiunta Aosta TV 14 ed Italia 8 Motori, mentre Videonord, Lombardia TV e Piemonte+ passano all’alta definizione e Telereporter e Telecampione sono state eliminate. Sempre in Piemonte, segnaliamo che nel Mux Locale 1 è stata inserita una copia di Telecity 7Gold HD alla numerazione 110.

Nel Lazio, nello specifico nel Mux Locale 5, è stata inserita l’emittente Canale 21 Extra alla posizione 19, che trasmette in MPEG-4 H.264.

In Sicilia, invece l’emittente Telestar che è disponibile all’LCN 78 ha cambiato formato di trasmissione ed ora veicola il segnale in 16:9.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di effettuare la risintonizzazione degli apparati per poter godere a pieno delle novità in questione. Nel corso delle prossime settimane le modifiche potrebbero aumentare ulteriormente.