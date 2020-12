Digitale Terrestre, il bonus TV già usato per acquistare 300mila nuovi TV e decoder

Il bonus TV del Governo Italiano, messo in campo per spingere la transizione verso il nuovo digitale terrestre dei cittadini, è stato utilizzato per l'acquisto di 300mila dispositivi da Dicembre 2019, per un totale di 15 milioni di Euro di contributi erogati.

La misura, che resterà attiva fino al 2022 e consente di ottenere un contributo da 50 Euro per l'acquisto di un TV o decoder in grado di agganciare il nuovo DVB-T2, ha portato all'erogazione in dodici mesi di 301.644 contributi, per un totale di 15.079.734 milioni di Euro, a fronte di una disponibilità di 151 milioni di Euro.

A diffondere i dati è stato il Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui nell'ultimo anno il trend di richieste è sempre stato in crescita ad eccezione di marzo ed aprile, nei due mesi in cui gli italiani erano a casa a causa del lockdown.

Di recente il Governo ha anche attivato il portale sullo switch off al DVB-T2, che prenderà il via il 1 Settembre 2021 con l'abbandono dello standard MPEG-2, mentre il passaggio al DVB-T2 inizierà dal 21 Giugno 2022 per concludersi il 30 dello stesso mese. Nel sito sono presenti anche tutte le informazioni che permettono di capire come verificare la compatibilità dei propri apparecchi.