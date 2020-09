Digitale terrestre, cambia ancora la numerazione: arriva un nuovo canale

Periodo di continui cambiamenti per il digitale terrestre. A pochi giorni dall'ultimo cambio di numerazione di Settembre 2020, siamo ancora qui a raccontarvi un'altra modifica, questa volta legata all'arrivo di un nuovo canale che sicuramente sarà apprezzato da molti.

Si tratta di Canale Italia Yacthlife, del gruppo Canale Italia che come suggerisce il nome sarà dedicato agli appassionati di nautica, con un focus principale sugli yatch d'extralusso ed i motoscafi.

Il canale sarà trasmesso in H.246 alla posizione 148 del digitale terrestre, al posto di Italia 148. Per agganciarlo bisognerà agganciare il mux1 e 2 di Canale Italia. Attenzione però, almeno a giudicare da quanto emerso non si tratterà di un canale attivo 24/7, ma che proporrà una programmazione principalmente serale, dalle 20 all'1 di notta, mentre nella restante parte della giornata andranno in onda le televendite del gruppo.

Per agganciare il nuovo canale, come sempre, sarà necessario effettuare la rintonizzazione del proprio decoder o televisore, altrimenti non sarà possibile seguire la programmazione.

Qualche giorno fa Mediaset ha dato il via alla transizione al digitale terrestre DVB-T2, con la pubblicazione del calendario e di tutte le tappe che porteranno allo switch off completo al nuovo standard DVB-T2, previsto per giugno 2022 quando i propri canali saranno trasmessi solo su digitale terrestre.