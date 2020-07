Digitale terrestre, cambia la numerazione: arriva Paramount Network HD su Tivùsat

Piacevole novità sul digitale terrestre di Tivùsat. Da oggi è infatti disponibile, alla posizione 127, Paramount Network HD, un nuovo canale che sostituisce Paramount Network (presente al 27) che trasmetterà film e serie tv.

Come osservato da Tivùsat, si tratta del cinquantacinquesimo canale in alta definizione disponibile sulla piattaforma satellitare gratuita. La lista dei canali di Tivùsat è in continuo aggiornamento e questa new entry sarà accolta favoravolmente da tutti.

“Siamo molto contenti di poter offrire al pubblico di Paramount Network la versione del canale anche in HD, vedere le storie in alta qualità accrescerà il valore del coinvolgimento del nostro pubblico e conferma come Paramount Network sia un brand chiave per il consolidamento del nostro business” ha affermato Alberto Carrozzo di ViacomCBS Italia, a cui ha fatto eco anche Beatrice Coletti, presidente di Tivùsat che da spettatrice e presidente di Tivù si è detta "lieta della scelta di Paramount Network HD, una conferma della centralità che tivùsat ha assunto in questi anni, per la sua vasta offerta satellitare: unica, gratuita e di qualità”.

Paramount Network è disponibile al numero 27 su digitale terrestre e Tivùsat ed al 158 su Sky, anche in alta definizione.

Se ancora non siete riusciti ad agganciare la versione in HD di Paramount Network, è consigliabile effettuare la risintonizzazione del decoder o della CAM per ricevere il segnale correttamente.