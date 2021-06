Digitale terrestre, cambia la numerazione dei canali tv: le novità di Giugno 2021

Come da protocollo nel weekend, facciamo il punto sulle modifiche al digitale terrestre a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni. Questa terza settimana di Giugno abbiamo registrato tante novità a livello locale e nazionale, con alcuni cambi di numerazioni interessanti.

Partendo dal Mux Videogruppo Piemonte, che come suggerisce il nome è un mux locale della regione del Nord Italia, registriamo un cambio di numerazione con Top Planet che è passata alla posizione 119 al posto di Supercinema 2, che a sua volta è passato all'LCN 199 precedentemente occupato dal canale sportivo. Sempre in Piemonte, nel Mux GRP Televisione è stata aggiornata la composizione dei canali: consigliamo di effettuare la risintonizzazione per agganciare le novità previste.

In Sicilia, invece, nel Mux Retecapri C è stato effettuato il passaggio all'alta definizione del canale La TR3, che ora trasmette alla risoluzione 1440x1080 pixel.

A livello nazionale, nel Mux Retecapri è stato aggiunto il canale Rochannel Diaspora all'LCN 828 ed è anche stato attivato il servizio HbbTV.

Per poter godere di queste modifiche consigliamo, come sempre, di effettuare la risintonizzazione dei decoder o TV. In vista dello switch off al DVB-T2 abbiamo anche pubblicato un approfondimento che vi spiega quale decoder per il digitale terrestre scegliere a ridosso del passaggio.