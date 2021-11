Digitale terrestre, cambia la numerazione dei canali tv: le novità di fine Novembre 2021

Novembre 2021 è stato un mese molto importante per il digitale terrestre, che ha visto iniziare il processo di refarming dello swtich off al DVB-T2. Nella settimana che si è conclusa da poco, però, segnaliamo anche varie novità in termini di numerazione TV.

Partendo dal TIMB Mux 2, infatti, segnaliamo il re-inserimento del duplicato di RDS Social TV, che ora può essere raggiunto attraverso i canali 265 e 703. Proprio quest'ultimo ad inizio mese era stato rimosso ma l'emittente ha deciso di reinserirlo. Sul TIMB Mux 1, invece, è cambiata la numerazione di Juwelo che ora viene agganciata all'LCN 526 dalla precedente 510.

Nel Mux Studio 1 Welcome In ha cambiato la numerazione ed ora viene agganciato in maniera automatica all'LCN 226: in precedenza l'LCN era 830. Se siete interessati, quindi, è necessario effettuare nuovamente la ricerca canali su TV e decoder altrimenti non sarà possibile vederlo.

Cambia, sul Mux Retecapri, la numerazione anche di IT Channel, che ora è presente al numero 221 e viene trasmesso col codec MPEG-4 H.264 in SD.

Tra le altre novità rilevanti della settimana, segnaliamo che sul Mux TIMB 3 sono state inserite Paramount Network e Super!, rispettivamente agli LCN 27 e 47 e trasmettono in MPEG-4 H.264.