Digitale terrestre: cambia la numerazione dei canali TV in una regione

Ancora modifiche per la tv digitale. Nella giornata di oggi, martedì 26 Gennaio 2021, segnaliamo un cambio alla composizione dei canali in una regione del nostro territorio nazionale, dove è stata aggiornata la composizione.

Si tratta del Mux Telesanterno dell'Emilia Romagna, dove sono state apportate delle modifiche. Ricapitoliamo, per completezza, la composizione dei canali.

Alla posizione 682 è presente il canale Giovanni Paolo TV, di carattere religioso, mentre alla posizione 212 è presente Telecentro-Ordeon, che in precedenza era privo di numerazione. All'LCN 117 invece è stato inserito Super Emilia TV, in precedenza identificato come "Super TV".

La numerazione automatica invece inserisce alla posizione 94 Telepace, mentre al 210 è presente il canale locale Made In Bo Radio TV, che prende il posto di DITV 210. Confermato al 92 DiTV 92, invece così come al 90 troviamo DITV, che è presente in duplice copia anche in alta definizione alle posizione 590 e 601.

Tornando indietro, invece, alla LCN 19 è presente l'emittente TVQUI di Modena, mentre Telesanterno va ad occupare le numerazioni 18 e 608, con Telesaterno 2 al 189 e Telesanterno 3 al 186. Tele Ferrara Live invece passa all'LCN 188.

La composizione si chiude con Telestense alle posizioni 16 e 298. Per agganciare le novità, come sempre, consigliamo di effettuare la sintonizzazione. Queste novità vanno ad aggiungersi alle modifiche del digitale terrestre di qualche giorno fa.