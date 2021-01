Digitale Terrestre: cambia la numerazione in due regioni italiane oggi 24 Gennaio 2021

Ancora novità per il digitale terrestre, in alcune regioni italiane. Nella giornata di oggi, domenica 24 Gennaio 2021, segnaliamo alcune novità di rilievo in due zone del nostro paese, dove le modifiche introdotte su alcuni Mux porteranno ad un cambio della numerazione.

Partiamo dall'Emilia Romagna e sul Mux Teleducato, che è stato censito e richiede la sintonizzazione delle apparecchiature per agganciare a pieno i canali. Dopo aver completato la procedura, però, sarà possibile seguire solo TV Parma alla posizione 12 della guida tv, e Tele Reggio al 296. Per quanto riguarda gli altri canali pur agganciandoli si vedrà schermo nero.

Novità anche per la Lombardia ed in generale le zone dell'Italia dove si aggancia il Mux Canale Italia B. Qui sono stati cancellati tutti i canali ed al loro posto è stato inserito un generale cartello di risintonizzazione, in cui gli utenti vengono invitati ed effettuare la ricerca per agganciare le emittenti in alta qualità. La stessa novità riguarda anche il Mux Canale Italia 2 in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia.

Queste novità si aggiungono a quelle segnalate sul digitale terrestre in tutta Italia qualche giorno fa, ma nei prossimi mesi probabilmente saranno richieste altre sintonizzazioni in quanto si avvicinerà ulteriormente il passaggio al DVB-T2.