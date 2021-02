Digitale terrestre: cambia la numerazione in una regione italiana, le novità

Cambio di numerazione in una regione italiana per il digitale terrestre. Segnaliamo infatti alcune novità di rilievo in alcuni territori del nostro paese, dove sono stati effettuati dei cambiamenti a livello di numerazione e sono stati aggiunti alcuni canali. Vediamo di cosa si tratta.

Sulla scia di quanto abbiamo segnalato nella giornata di ieri, le modifiche sono a livello locale.

Nel Lazio, nel Mux Telepontina (A) è stata aggiunta la televisione Tele Lazio Nord, che si posizione all'LCN 629 nel formato 4:3 alla definizione H.264. Nello stesso Mux segnaliamo anche un cambio di numerazione importante: Canale Zero e Lombardia TV infatti si sono scambiate le numerazioni con Lombardia TV che è passata alla posizione 112 e Canale Zero alla 113.

Novità anche per la Lombardia, dove nel Mux Sol Regina Po è stato riattivato Supernova TV, alla posizione 115 ed era stata disattivata lo scorso Novembre.

Ovviamente, per agganciare a pieno queste novità è necessario effettuare la sintonizzazione del proprio decoder o della TV. Nel corso delle prossime settimane, comunque, potrebbe essere necessario risintonizzare ulteriormente in vista dello switch off al DVB-T2, il nuovo digitale terrestre che debutterà il prossimo anno su tutto il territorio nazionale. Nel corso del 2021 saranno liberate le frequenze, mentre nel 2022 prenderà il via la transazione vera e propria.