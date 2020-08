Digitale terrestre, cambia nuovamente la numerazione: arriva un nuovo canale

Cambio di numerazione e risintonizzazione necessaria per il digitale terrestre. Dalla giornata di ieri, mercoledì 12 Agosto 2020, è infatti attivi nel Mux 5 di Mediaset il nuovo canale Sky Cinema Per Te di Sky, che è stato annunciato qualche giorno fa dalla pay tv.

Il canale si va ad inserire alla posizione 484 della guida tv, che in precedenza era occupato da uno dei tre Sky Sport in cui venivano trasmessi gli eventi sportivi in diretta. Per tale motivo, allo scopo di agganciarlo e tenere aggiornato il TV, consigliamo di effettuare la ricerca canali automatica o manuale.

Sky Cinema Per Te, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, proporrà una programmazione quasi interamente dedicata al cinema italiano, e sarà attivo fino al prossimo 17 Settembre. La scelta rientra nella strategia commerciale estiva messa in campo da Sky, che intende tenere compagnia i propri spettatori durante le vacanze estive. Sul canale saranno trasmessi i grandi classici, film d'autore ed anche alcune prime visioni.

Come ampiamente raccontato nella news dedicata ai Summer Days, Sky ha anche ampliato la lista di canali a disposizione degli abbonati al digitale terrestre, che fino al 17/9 potranno godere di cinque canali sportivi: Sky Sport Football, Sky Sport Arena, Sky Sport Collection, Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP.