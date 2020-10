Digitale terrestre, cambiano le frequenze Mediaset: aggiunti tre canali

Il mese di Ottobre si apre con un’importante novità per i canali Mediaset sul digitale terrestre. Sono state infatti apportate delle modifiche alle frequenze del Mux Mediaset 1, a cui sono stati aggiunti tre canali. Per questo motivo, come sempre, consigliamo di effettuare la sintonizzazione di TV e decoder.

Nella notte tra il 30 Settembre e 1 Ottobre, infatti, nel mix in questione sono stati aggiunti i canali TV8, Cielo e Sky TG24, che erano già disponibili in chiaro e sono stati spostati.

Non si registrano particolari novità a livello di numerazione: Sky TG24 infatti continuerà a restare alla posizione 50 della guida tv, mentre Cielo al 26. TV8, invece, continuerà ad occupare la triplice posizione all’8, 108 e 508.

La ragione di tale cambio potrebbe essere legata alla migrazione dai provider. Mediaset, inoltre, ha anche aggiunto due canali interattivi che per il momento restituiscono una schermata nera: si tratta di TV8 On Demand, all’808, e TV8 News On Demand al 908. Non è chiaro a cosa serviranno in futuro.

Sul Mux 1 di Mediaset è stato nel frattempo eliminato Premium Cinema 2, che è migrato nel Mux DFree al 464.

Nel weekend erano state apportate altre modifiche alla numerazione del digitale terrestre. Il periodo è concitato anche in vista del via allo switch al DVB-T2.