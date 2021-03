Digitale terrestre, cambiano nuovamente le frequenze di alcuni canali: le novità

Dopo le modifiche del digitale terrestre di qualche giorno fa, cambiano nuovamente le frequenze in alcune regioni. Alla luce di tali novità, è ovviamente ancora necessario effettuare la risintonizzazione dei decoder.

La regione interessata è la Sicilia, mentre i canali sono Antenna Sicilia, Telecolor e Video Mediterraneo, che vengono veicolati attraverso i mux Antenna Sicilia, Sicilia Channel, TCI, Mediterraneo 1, Onda TV, CTS, Tele Video Agrigento e Video Sicilia.

Video Mediterraneo ha cambiato frequenza dalla giornata di ieri, mentre il prossimo 6 Marzo sarà la volta di Antenna Sicilia e Telecolor. Non registriamo cambiamenti a livello di LCN, che restano comunque 10 per Antenna Sicilia, 11 per Video Mediterraneo e 12 per Telecolor. Nonostante questa piccola modifica alle frequenze, non riportiamo modifiche alla risoluzione, che resta standard e non in HD.

Il cambio di frequenza è risultato essere doveroso dal momento che nel 2021 tutte le emittenti locali dovranno liberare la banda 700 MHz per consentire agli operatori telefonici di sfruttarla per il 5G.

L'anno appena iniziato sarà comunque molto ricco per il settore televisivo, dal momento che prenderà ufficialmente il via lo switch off al DVB-T2, con la prima fase che scatterà il 1 Settembre con l'abbandono alla codifica MPEG-2 a favore dell'MPEG-4. Per la transizione completa al DVB-T2, invece, bisognerà aspettare Giugno 2022.