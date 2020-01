Digitale Terrestre, altro cambio della numerazione: in arrivo un nuovo canale Discovery

Si amplia ulteriormente la platea di canali a disposizione degli utenti in possesso del digitale terrestre, a pochi giorni dall'arrivo di Cine34 di Mediaset. il 2 Febbraio si arricchirà il listino di Discovery, con "HGTV - Home & Garden TV", ecco come trovarlo e cosa trasmetterà.

L'aspetto più importante è che il debutto di questo nuovo canale porterà ad un cambio della numerazione.

HGTV infatti sarà completamente gratuita e si posizionerà al numero 56 della guida TV, al posto di MotorTrend che sarà rinnovato e passerà al canale 59.

Per questo motivo sarà ovviamente necessaria una nuova risintonizzazione dei decoder e televisori, per agganciare la novità.

Come sintonizzare HGTV

La sintonizzazione di HGTV - Home & Garden TV potrà essere effettuata o automaticamente, tramite le opzioni presenti nei menù di decoder e televisori, o manualmente.

Nel caso in cui si dovesse scegliere quest'ultima via, è necessario inserire il canale 44 UHF (658 MHz). Per coloro che abitano in Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria e provincia di Viterbo, le impostazioni sono diverse e bisogna scegliere il canale 32 UHF con frequenza 562 MHz.

Alla stessa frequenza sono disponibili tutti i canali del Mux Rete A1, tra cui figurano Sky TG24, NOVE, Cielo, Mediaset Extra, Zelig Sport, Deejay TV e Paramount Network.

Cosa trasmetterà HGTV

In termini di contenuti trasmessi, HGTV - Home & Garden TV si focalizzerà sul mondo della casa e del giardinaggio, come suggerito dal nome. Si parlerà di ristrutturazioni, arredi, design, ma anche la compravendita di seconde case. L'editore sarà Discovery, che proporrà agli italiani programmi di nicchia e sicuramente particolari.